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Румыния обеднела из-за помощи Украине – депутат Европарламента

Румыния обеднела из-за помощи Украине – депутат Европарламента

Только Россия заинтересована в мире на Украине. Тем временем помощь киевскому режиму разоряет страны – Румыния обеднела из-за этого, а в ответ Украина запрещает миллиону этнических румын общаться на их языке.

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