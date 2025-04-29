Мамам тоддлеров регулярно приходится отбиваться от чужих ожиданий. Родственники, коллеги, друзья и другие мамы с детской площадки — все хотят поделиться знаниями, сравнить малыша с другими, найти талант или наоборот задержку в развитии.
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