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Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога

Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога

Мамам тоддлеров регулярно приходится отбиваться от чужих ожиданий. Родственники, коллеги, друзья и другие мамы с детской площадки — все хотят поделиться знаниями, сравнить малыша с другими, найти талант или наоборот задержку в развитии.

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