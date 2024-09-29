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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Женщины, которым уже за 45, перестаньте делать эти вещи, если не хотите увеличить свои МОРЩИНЫ! 3 вещи, от которых нужно срочно отказаться.

Что же женщинам важно перестать делать после пятидесяти лет, для того чтобы сохранить не только свое здоровье, но и поддержать молодость и красоту? Первое, с чего нужно начать, это ограничить потребление сахар, а желательно вообще сахар исключить из своей жизни.

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