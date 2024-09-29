Женщины, которым уже за 45, перестаньте делать эти вещи, если не хотите увеличить свои МОРЩИНЫ! 3 вещи, от которых нужно срочно отказаться.

Что же женщинам важно перестать делать после пятидесяти лет, для того чтобы сохранить не только свое здоровье, но и поддержать молодость и красоту? Первое, с чего нужно начать, это ограничить потребление сахар, а желательно вообще сахар исключить из своей жизни.
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