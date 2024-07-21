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СССР-Россия

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Пепе Эскобар: Йемен, опозоривший флот США в Красном море, предложил Путину интересные варианты

Пепе Эскобар: Йемен, опозоривший флот США в Красном море, предложил Путину интересные варианты

  У Москвы есть хорошие шансы изменить расклад сил на Ближнем Востоке Сана охотно взаимодействует с Россией, рассчитывая распространить свои военные успехи также на сферу экономики и дипломатии.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
🤮🤮🤮
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
И потянулись все террористы со всего света в Россию.
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11 час.
Хамдан Джабер
Как бы не убили парнишку! Пиндосы пошли в разнос сейчас.
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7 час.

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