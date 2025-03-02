На Западе раскрыли план Зеленского в Белом доме

Меркурис: Зеленский по прибытии в Белый дом планировал устроить конфликт Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом с замыслом устроить конфликт.
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