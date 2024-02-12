Компания из Башкирии отремонтирует более 70 км трассы А-331 «Вилюй» в Иркутской области

АО «Дорожное эксплуатационное предприятие 103» из Башкирии получило контракт на ремонт участка протяженностью 71 км автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй», который соединяет Иркутскую область и Якутию.
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