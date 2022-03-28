Apple теперь ожидает от iPhone SE и AirPods куда меньших успехов из-за ситуации вокруг Украины и санкций против России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Nikkei, компания Apple снизила прогноз по объёму производства смартфонов iPhone SE и наушников AirPods в связи с ситуацией на Украине и введения санкций против России.
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