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МОК разрешил двум спортсменам принять участие в ОИ после того, как они были дисквалифицированы за нарушение правил гендерной идентичности

МОК разрешил двум спортсменам принять участие в ОИ после того, как они были дисквалифицированы за нарушение правил гендерной идентичности

Две спортсменки, которые ранее были отстранены от участия в чемпионате мира по боксу после прохождения гендерных тестов, были допущены к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

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