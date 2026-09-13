13 сентября в России отметят День программиста. В 2026 году праздник приходится на воскресенье — 256-й день года, число, которое традиционно связано с количеством различных значений, представимых одним байтом.
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