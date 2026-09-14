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Царьград

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В Анапе спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги с пляжа

В Анапе спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги с пляжа

В Анапе сотрудники «Кубань-СПАС» оказали содействие медикам при эвакуации пострадавшего туриста с территории пляжа «400 ступеней».

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