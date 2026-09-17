Топливный кризис ударил по Ленобласти - водители пересели на каршеринг? Что с бензином в Сакнт-Петербурге

На фоне топливного кризиса в Санкт-Петербурге вырос спрос на услуги каршеринговых компаний.В регионах России наблюдаются сложности на АЗС.
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