Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Тома Правда у каждого своя , а истина - одна! Решать нам, у кого правда, а у кого истина!

Николай Гончаров Никакого кризиса не наступит, если и Кедми, и Сатановский не появятся на ТВ и в нашем эфире. Скатертью дорога, как говорится.