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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Кедми хочет вернуться к Соловьеву "за правдой", а Сатановский учит Путина

Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.

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Комментарии
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Тома
Правда у каждого своя , а истина - одна! Решать нам, у кого правда, а у кого истина!
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19 час.
Николай Гончаров
Никакого кризиса не наступит, если и Кедми, и Сатановский не появятся  на ТВ и в нашем эфире. Скатертью дорога, как говорится.
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19 час.
ЛХ
Людмила Хватова
Никогда не вызывал доверия еврей Сатановский, Кедми нужно бабло, хватит засорять телевидение евреями, которые вносят смуту в умы недалеких, вон из России, вон с центральных каналов!
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18 час.

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