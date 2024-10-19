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Захарова отметила слова капитана о кораблях США перед ЧП на «Северных потоках»

Захарова отметила слова капитана о кораблях США перед ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании меньше чем за неделю до ЧП на «Северных потоках».

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