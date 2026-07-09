На Украине заканчиваются бензовозы и локомотивы! Тысячи машин под ударом "Гераней"

Удары по логистике Украины: под атакой оказались тысячи бензовозов и железнодорожная инфраструктура С начала 2026 года российские войска уничтожили более 2 тысяч украинских бензовозов и грузовых автомобилей, которые использовались для перевозки топлива и военных грузов.
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