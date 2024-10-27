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После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

Губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" и президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер 26 октября наконец-то соблаговолил прервать свой отпуск (злые языки клевещут, что Алексей Леонидович грелся на солнышке в Объединённых Арабских Эмиратах), поехал в райцентр Коркино и провёл заседание оперативного штаба по ситуации в городе.

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Комментарии
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И
Искандер
Ишь ты, сколько пустого &quot;писева&quot;. &quot;СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ ЦЫГАН&quot;.  Со времён Екатерины II Российской Империи не удавалось, советской власти даже при Иосифе Виссарионовиче не удалось, Л.И.Брежнев с ними без толку с ними мучился... А тут аж целый Текслер ПОРУЧЕНИЕ ДАЛ. Он бы ещё поручил всех глистов перевоспитать. Так они, фараоново племя, его и послушались да и &quot;социализизовались&quot;. Текслеру надо не &quot;поручения&quot; давать, а цыганский табор на хрен сносить.
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11 час.
Светлана Коваленкова
Пишут такую галиматью!А ведь это власть,исполнители закона! Читать стыдно !Проснулись!
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6 час.
Светлана Коваленкова
👍👍👍
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6 час.

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