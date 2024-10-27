После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

И

Искандер

Ишь ты, сколько пустого "писева". "СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ ЦЫГАН". Со времён Екатерины II Российской Империи не удавалось, советской власти даже при Иосифе Виссарионовиче не удалось, Л.И.Брежнев с ними без толку с ними мучился... А тут аж целый Текслер ПОРУЧЕНИЕ ДАЛ. Он бы ещё поручил всех глистов перевоспитать. Так они, фараоново племя, его и послушались да и "социализизовались". Текслеру надо не "поручения" давать, а цыганский табор на хрен сносить.