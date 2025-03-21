С началом сезона проката электросамокатов и велосипедов мошенники активизируют новые схемы. Например, пользователю может прийти поддельное уведомление о якобы серьезных нарушениях с предложением оплатить штраф по ссылке на фишинговый сайт.
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