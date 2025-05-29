Чепа: угрозы Киева семье Мединского могут быть направлены на срыв переговоров

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что угрозы со стороны украинских нацистов семье руководителя делегации России на переговорах в Стамбуле, советника президента РФ Владимира Мединского могут быть направлены на срыв переговорного процесса.