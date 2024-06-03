В России стартовали продажи компактного кроссовера GAC GS3 по цене от 2,29 млн рублей

Российские автодилеры начали продавать компактный кроссовер GAC GS3 2024 модельного года. Новая модель доступна в пяти различных комплектациях, с начальной ценой от 2,29 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ГК «Автодом».
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