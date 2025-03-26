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Царьград

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Предателям пощады не будет. Отряд ВСУ из русских напал на Белгородскую область. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Предателям пощады не будет. Отряд ВСУ из русских напал на Белгородскую область. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

На Белгородчине действовал вооружённый отряд, полностью состоящий из русских граждан и наёмников, которым всё зачтётся в будущем.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Вот где настоящие герои и патриоты России. Честь им и хвала. Всем нужно дать гос. награды и признать участниками СВО.
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