Серьезные проблемы с дорожным движением в Бурятии из-за сильного снегопада и гололеда

Сегодняшний снегопад значительно ухудшил дорожную обстановку во многих районах Республики Бурятия. Наиболее сложные ситуации оказались на федеральной трассе "Байкал" в Кабанском районе, где ранее грузовик перекрыл обе полосы движения между поселком Мантуриха и станцией Боярский, а также на трассе Улан-Удэ-Курумкан, где из-за плохой видимости и гололеда произошло несколько аварий.
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