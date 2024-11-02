Серьезные проблемы с дорожным движением в Бурятии из-за сильного снегопада и гололеда

Сегодняшний снегопад значительно ухудшил дорожную обстановку во многих районах Республики Бурятия. Наиболее сложные ситуации оказались на федеральной трассе "Байкал" в Кабанском районе, где ранее грузовик перекрыл обе полосы движения между поселком Мантуриха и станцией Боярский, а также на трассе Улан-Удэ-Курумкан, где из-за плохой видимости и гололеда произошло несколько аварий.