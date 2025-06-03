Миллионы россиян установили самозапрет на кредиты

За три месяца работы объединенное кредитное бюро приняла более 11 миллионов заявлений на установку самозапрета на кредиты и более 500 тысяч заявок на его снятие, сообщает PRIMPRESS На сегодняшний день самозапрет установлен у 10,68 миллионов россиян.
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