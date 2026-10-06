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Кудашов — об «Автомобилисте» после 4:0 с «Авангардом»: «Команда потихонечку-потихонечку как-то складывается»

Кудашов — об «Автомобилисте» после 4:0 с «Авангардом»: «Команда потихонечку-потихонечку как-то складывается»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:0).

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