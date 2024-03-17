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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о Маунте: «Убежден, что он станет ключевым игроком для «МЮ». У него не было возможности доказать это из-за невезения с травмами»

Английский полузащитник, летом перешедший из «Челси» за 60 млн фунтов, пропустил более четырех месяцев из-за травм.

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