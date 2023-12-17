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Закон, порядок, государство

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Снимут сразу 50%: пенсионеров предупредили об удержании части пенсии с карт

Снимут сразу 50%: пенсионеров предупредили об удержании части пенсии с карт

Пенсионеров предупредили о возможных удержаниях из пенсионных выплат, которые могут стать большой неожиданностью для пожилых граждан.

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Комментарии
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vasilii_titov_60 титов
Сколько можно пенсионеров терроризировать? Каждый день то деньгами завалили,то драконовскими мерами стращаете
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1 д.
виктор климахин
А  на  что     будут    черножопых   душманов    басмачей        шакалов    кормить    и  содержать     скоро    до  не  рожденных   детей   доберутся    единородцы   либералы    демократы   депутаты   олигархи   и   министры
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23 час.

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