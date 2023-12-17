Пенсионеров предупредили о возможных удержаниях из пенсионных выплат, которые могут стать большой неожиданностью для пожилых граждан.
Снимут сразу 50%: пенсионеров предупредили об удержании части пенсии с карт
Комментарии
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vasilii_titov_60 титов
Сколько можно пенсионеров терроризировать? Каждый день то деньгами завалили,то драконовскими мерами стращаете
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1 д.
виктор климахин
А на что будут черножопых душманов басмачей шакалов кормить и содержать скоро до не рожденных детей доберутся единородцы либералы демократы депутаты олигархи и министры
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23 час.
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