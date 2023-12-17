Снимут сразу 50%: пенсионеров предупредили об удержании части пенсии с карт

Сколько можно пенсионеров терроризировать? Каждый день то деньгами завалили,то драконовскими мерами стращаете

виктор климахин

А на что будут черножопых душманов басмачей шакалов кормить и содержать скоро до не рожденных детей доберутся единородцы либералы демократы депутаты олигархи и министры