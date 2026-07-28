Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа стоимость войны в Иране для США

Названа стоимость войны в Иране для США

По состоянию на 24 июля США потратили на войну с Ираном не менее 151,3 миллиарда долларов. При сохранении нынешних темпов конфликта затраты на ведение боевых действий могут превысить 311 миллиарда долларов.

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