В Кабардино-Балкарии директор сельхозпредприятия подозревается в мошенничестве на 9 миллионов рублей

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СУ и УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике установлен факт противоправной деятельности 61-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на производстве сельскохозяйственной продукции.