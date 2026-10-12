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Происшествия

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В Кабардино-Балкарии директор сельхозпредприятия подозревается в мошенничестве на 9 миллионов рублей

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СУ и УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике установлен факт противоправной деятельности 61-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на производстве сельскохозяйственной продукции.

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