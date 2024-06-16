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16.06.24==Олег Царев: Зеленский сохранит власть после наступления мира? Фантастический вариант, практически невероятный

Как будут развиваться события на Украине, если предложения Путина будут приняты На фото: российский политик Олег Выступление Владимира Путина перед руководством МИД РФ открыло новую страницу в истории поиска мирного урегулирования на Украине.

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