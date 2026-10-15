Полнометражная адаптация романа Джейн Остин "Разум и чувства" (Sense and Sensibility) с Дейзи Эдгар-Джонс и Эсме Крид-Майлз в ролях сестер Дэшвуд вызывала споры критиков.
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