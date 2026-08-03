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Царьград

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Основательница кооператива похитила у людей свыше 1 млрд рублей

Основательница кооператива похитила у людей свыше 1 млрд рублей

В Кировской области будут судить основательницу КПК по делу о хищении свыше 1 млрд рублей.Уголовное дело против основательницы кредитно‑потребительского кооператива направлено в прокуратуру Кировской области — там должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы передадут в суд.

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