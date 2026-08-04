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Газета «Культура»

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Экспозиция «Искусство кожаной мозаики» представлена в Екатеринбурге

Экспозиция «Искусство кожаной мозаики» представлена в Екатеринбурге

В Доме Поклевских-Козелл в Екатеринбурге начала работу выставка, посвященная искусству казанской узорной кожи, передает региональное министерство культуры.

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