A child and an adult were killed Saturday after a truck drove into a crowd at a south soccer game in Wichita, Kans, according to police.
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