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Нижегородцев предупредили о задержке поездов из-за трагедии в Коми

Нижегородцев предупредили о задержке поездов из-за трагедии в Коми

Из-за железнодорожной трагедии в Коми задерживаются несколько поездов, сообщает РЖД. В частности, рейсы, связывающий Нижний Новгород и Воркуту.

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