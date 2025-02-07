Речан: «Поощряем строительство, чтобы снизить ценовое давление на рынок недвижимости»

Премьер-министр Дорин Речан заявил в прямом эфире в социальных сетях в четверг вечером, 6 февраля, что правительство принимает меры по стимулированию строительной отрасли и сдерживанию роста цен на рынке недвижимости.
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