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Нижегородская правда

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Нижегородцы с инвалидностью и социально ориентированные НКО могут принять участие в форуме «Лидеры безграничных возможностей»

Нижегородцы с инвалидностью и социально ориентированные НКО могут принять участие в форуме «Лидеры безграничных возможностей»

Активные люди с инвалидностью и родители детей с ограниченными возможностями здоровья, а также социально ориентированные некоммерческие организации и социальные предприниматели могут принять участие в инклюзивном мотивационном форуме «Лидеры безграничных возможностей», который пройдет 6 декабря на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

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