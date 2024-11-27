Нижегородцы с инвалидностью и социально ориентированные НКО могут принять участие в форуме «Лидеры безграничных возможностей»

Активные люди с инвалидностью и родители детей с ограниченными возможностями здоровья, а также социально ориентированные некоммерческие организации и социальные предприниматели могут принять участие в инклюзивном мотивационном форуме «Лидеры безграничных возможностей», который пройдет 6 декабря на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.