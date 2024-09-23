Петербург и Абхазия нацелены на укрепление партнерства

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков совершил рабочую поездку в Абхазию. Цель визита — ознакомиться с инвестиционными возможностями региона и обсудить перспективы сотрудничества с руководством республики.
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