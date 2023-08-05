Царьград

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В Госдепе США попросили Москву снова пояснить условия для возобновления зерновой сделки

В Госдепе США попросили Москву снова пояснить условия для возобновления зерновой сделки

В Соединённых Штатах упорно делают вид, что не понимают, почему Россия не хочет продлять зерновую сделкуВашингтон просит у Москвы прояснить ещё раз условия, при которых Россия будет готова возобновить условия черноморской зерновой инициативы.

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