Лавров: Запад выдергивает из Устава ООН удобные ему принципы

Запад выдергивает из Устава ООН удобные для себя принципы, при этом не соблюдая его полностью. Так глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента "Известий" Максима Приходы после совещания глав МИД государств ОБСЕ на Мальте.