Первый прецедент: Total Energies согласен отдать свой катарский СПГ другим странам

Крупные поставки сжиженного природного газа (СПГ), предусмотренные 27-летним соглашением Катара с французским концерном Total Energies, могут быть перенаправлены в неевропейские страны, если это окажется необходимым.
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