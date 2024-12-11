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РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленькой Полины от смертельной болезни

РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленькой Полины от смертельной болезни

WorldVita По-настоящему смертельная опасность сейчас грозит маленькой Полине из Челябинска. Девочке почти удалось победить страшную болезнь, но она снова может вернуться, если не начать лечение дорогостоящим препаратом, достать который у родителей Полины нет возможности.

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