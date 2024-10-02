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Названы способы снизить расходы на покупки для школы

Названы способы снизить расходы на покупки для школы

Чтобы избежать значительных расходов на подготовку ребенка к учебному году, которые продолжаются и после сентября, финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов рекомендует распределить эти траты на протяжении всего года и сэкономить.

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