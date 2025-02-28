В Челябинске задержаны должностные лица АО «Макфа», подозреваемые в покушении на получение взятки в особо крупном размере

Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества «Макфа», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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