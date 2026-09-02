ОСАГО: возврат страховки при отказе от договора, уточнение лимита возмещения, повышение стоимости запчастей и другие поправки для автомобилистов

Вырастут ли тарифы осенью 2026 года? Увеличатся ли выплаты по страховке? Сколько из страховой премии можно вернуть, если передумал заключать договор? – Отвечаем на эти и другие вопросы в нашей статье.
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