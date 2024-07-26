Севастопольский педофил раскинул сети по всей России

Потерпевшими по делу о растлении малолетних официально признаны 18 школьниц возраста от 8 до 12 лет. Следственным отделом по Гагаринскому району и судом установлено, что мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем и с августа 2020 года инициативно знакомился и переписывался со школьницами из разных регионов России.