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Севастопольский педофил раскинул сети по всей России

Севастопольский педофил раскинул сети по всей России

Потерпевшими по делу о растлении малолетних официально признаны 18 школьниц возраста от 8 до 12 лет. Следственным отделом по Гагаринскому району и судом установлено, что мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем и с августа 2020 года инициативно знакомился и переписывался со школьницами из разных регионов России.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Вот там и пригодится его умение соблазнять
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