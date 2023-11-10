Собянин: 90 % флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект

Значительно улучшилось качество лучевой диагностики Более 2,3 тыс. единиц цифровой техники для проведения лучевой диагностики установлено в медучреждениях Москвы, сообщил сегодня Сергей Собянин на страницах своего блога.
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