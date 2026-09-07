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Новости Брянска

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Брянщина пережила атаку БпЛА и ракетную опасность минувшей ночью

Брянщина пережила атаку БпЛА и ракетную опасность минувшей ночью

В результате ночного отражения атаки были уничтожены 306 беспилотников самолётного типа, атака затронула 18 регионов России и акватории Чёрного и Азовского морей.

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