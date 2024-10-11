При ремонте машины неоригинальными запчастями можно очень хорошо сэкономить

Оригинальные запчасти отличаются хорошим качеством, но при кузовном ремонте многие автомобилисты предпочитают восстановить машину аналогами в целях экономии, рассказал руководитель станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.
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