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При ремонте машины неоригинальными запчастями можно очень хорошо сэкономить

При ремонте машины неоригинальными запчастями можно очень хорошо сэкономить

Оригинальные запчасти отличаются хорошим качеством, но при кузовном ремонте многие автомобилисты предпочитают восстановить машину аналогами в целях экономии, рассказал руководитель станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

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