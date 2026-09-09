Правительство Индии одобрило расширение ж/д-сети в девяти штатах

Восемь проектов по строительству многопутных железнодорожных линий в девяти штатах одобрил комитет по экономическим вопросам 9 сентября, сообщает Times of India.
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