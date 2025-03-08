Тайвань зафиксировал приближение восьми аэростатов из Китая

Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Кроме того, оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК), об этом сообщается в соцсети Х.