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Тайвань зафиксировал приближение восьми аэростатов из Китая

Тайвань зафиксировал приближение восьми аэростатов из Китая

Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение восьми аэростатов из Китая. Кроме того, оборонному ведомству удалось засечь два самолета и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК), об этом сообщается в соцсети Х.

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