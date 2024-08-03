Кроссовер Toyota Venza Extreme Edition 2024 появился у российского дилера: полный привод и цена на уровне Toyota RAV4

Один из российских дилеров привез в страну актуальный кроссовер Toyota Venza Extreme Edition. Автомобиль с не самым мощным 2,0-литровым мотором, но и цена по нынешним меркам не самая большая — 3,95 млн рублей.
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