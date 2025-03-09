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Онколог назвал людей, у которых риск рака выше других: "Это всё можно померить"

Онколог назвал людей, у которых риск рака выше других: "Это всё можно померить"

Онколог Александр Дзидзария назвал группы людей, у которых риск заболеть раком выше, чем у других. "Твои стрессовые гормоны, которые ты испытываешь, это всё можно померить", - отметил он.

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